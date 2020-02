Bleeding Edge – Ninja Theory steht Rede und Antwort in einem Fan Q&A

Im Zuge eines Developer-Updates haben sich die Entwickler von Ninja Theory den Fragen ihrer Fans bezüglich ihres kommenden Titels Bleeding Edge gestellt. Das durch Spiele wie Hellblade: Senuas Sacrifice oder DmC: Devil May Cry bekannte Team wagt sich mit Bleeding Edge in unbekanntes Territorium. Ein Wagnis, dass sich scheinbar schon eine ganze Weile in Entwicklung befindet und zudem noch ursprünglich etwas vollkommen anderes werden sollte.

Bleeding Edge erblickte das Licht der Welt als MOBA

Wie Creative Director Rahni Tucker im Zuge ihres jüngsten Developer-Update offenbarte, war Bleeding Edge ursprünglich als MOBA geplant gewesen. Ganz im Stile der bekannten Genre-Größen League of Legends oder DotA 2, wollte sich Ninja Theory mit einem noch actiongelandeneren Gameplay gegen die starke Konkurrenz hervortun. Laut Tucker sei diese Idee in gewisser Weise gefloppt, da sich Partien durch die vielen bunten Effekte zu unübersichtlich gestalteten und somit der strategische Teil des Gameplays maßgeblich erschwert wurde. Kurzerhand entschieden sich die Entwickler also dazu die interessanten Helden-Konzepte im Gewand eines Hero-Brawlers umzusetzen – ein Genre indem bombastische Action eher zum Spielkonzept passt. Außerdem bot sich Ninja Theory so die Möglichkeit auf einer ihrer größten Stärken aufzubauen: Third-Person Action. Mittlerweile arbeitet das Studio drei Jahre an Bleeding Edge, drei Jahre die uns hoffentlich ein poliertes und rundes Spielerlebnis bescheren werden.

Im Rahmen der geschlossenen Beta-Phase, die nächste Woche an den Start gehen soll, werden wir diesbezüglich sicherlich mehr erfahren! Bleeding Edge soll am 24. März für Windows PC und Xbox One erscheinen.

Quelle: Ninja Theory (via Youtube – Video)