Animal Crossing New Horizons – Nintendo veröffentlicht Valentinskarten

Pünktlich zum Fest der Liebe hat Nintendo of America Valentinskarten im Stil von Animal Crossing veröffentlicht.

Karten zum Selbstdrucken

Insgesamt sechs niedliche Valentinskarten bietet Nintendo derzeit zum Verschenken auf deren Homepage an. Die Sammelkarten sind allesamt mit schicken Artworks und Sprüchen verziert, die an das im März erscheinende Animal Crossing: New Horizons angelehnt sind.

Die Karten stehen ab sofort zum Selbsdrucken bereit und können bequem hier heruntergeladen werden. Wir finden: Eine nette PR-Dreingabe, die sicherlich das ein oder andere Fanherz höher schlagen lässt.

Ein erster Blick gewährt bereits nachfolgender Post:

Quelle: Nintendo