Persona 5 Scramble – Demo jetzt im japanischen eShop und PSN

Im März erwartet uns der Release von Persona 5 Royal, doch in Japan steht ein weiteres Spin-off an. Persona 5 Scramble The Phantom Strikers hat seit gestern auch eine Demo zu bieten.

Persona 5 Scramble kann jetzt ausprobiert werden

Koei Tecmo sind die Könige der Mosou Games und in Zusammenarbeit mit ATLUS hat das Team ein Spin-off zum JRPG Hit auf die Beine gestellt. Damit reiht sich der Titel in die Vielzahl an Ablegern ein, die bereits Tradition haben.

Der Titel wird dabei das bekannte rundenbasierte RPG Kampfsystem ablegen und dafür auf klassisches Mosou Hack and Slash setzten. Dabei hat das Team aber offenbar großen Wert darauf gelegt den Style und die Atmosphäre des Originals einzufangen.

Darüber hinaus bekommt man eine Quasi-Fortsetzung zum fünften Teil inklusive neuer Charaktere und Personas. Wann das Spiel für PS4 und Switch hier erscheint ist bisher noch unklar. Wer aber einen japanischen PSN oder eShop Account besitzt kann die Demo einfach herunterladen und selber ausprobieren.

Quelle: Playstation Store / Nintendo eShop