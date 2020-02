Dreams – Spieler dürfen Vollversion bereits früher starten

Mit Dreams arbeitet LittleBigPlanet Entwickler Media Molecule bereits seit Längerem an einem Kreativ-Spiel für die PlayStation 4. Durch den Early-Access konnten Spieler bereits vorab Zugriff auf den vielfältigen Spielspaß erwerben. Wer den früheren Zugang zuletzt käuflich erworben hat, kann sich nun in der kommenden Woche über ein besonderes Schmankerl freuen.

Dreams spielbar ab dem 11. Februar

So gab Entwickler Media Molecule unlängst bekannt, dass man Käufer der Early-Access-Fassung auch früheren Zugang zur Vollversion gewähren möchte. Diese erscheint offiziell am 14. Februar. Spieler, die also bereits Vorab den Titel erworben haben, können allerdings schon ab dem kommenden Dienstag, den 11. Februar auf das Kreativspiel zugreifen. Mitsamt der Vollversion wird das britische Unternehmen ebenfalls die Story-Kampagne “Arts Traum” veröffentlichen, die euch auf eine spezielle Reise in Spielfilmlänge entführt. Zudem wird die Benutzeroberfläche noch einmal überarbeitet als auch neue Tutorials und Anleitungsvideos finden mit der fertigen Fassung ihren Weg in Dreams.

Dreams - [PlayStation 4] Dreams wurde vom vielfach ausgezeichneten Studio Media Molecule exklusiv für PS4 entwickelt.

In Dreams können Träume anderer Spieler erkundet und gespielt werden, sowie die eigenen Träume zum Leben erweckt werden.

Auf einem übergangslosen Spielplatz der Kreativität mit unbestimmtem Ausgang und endlosen Möglichkeiten.

