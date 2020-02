Pokémon Schwert und Schild – Neues mysteriöses Pokemon wird vorgestellt

Nintendo und The Pokemon Company haben zum diesjährigen Pokémon Day die ein oder andere Überraschung in der Hinterhand.

Neues Pokemon für Schwert und Schild

Bereits am 27. Februar feiert The Pokemon Company den alljährlichen Pokémon Day und hat dabei so einige Schmankerl für Fans der Spieleserie in petto. Demnach will man der Öffentlichkeit an eben jenem Tag ein brandneues Mysteriöses Pokémon vorstellen.

Wenig überraschend wird dieses natürlich auch zeitnah seinen Weg in die neusten Editionen Pokemon Schwert und Schild finden. Abseits davon wird das ominöse Taschenmonster auch im aktuellen Film zum Franchise zu sehen sein. Konkrete Details dazu liegen bisher allerdings noch nicht vor.

Ergänzend dazu wird Nintendo zur Feier des Tages einen neuen “Max Raid Kampf” in Pokémon Schwert und Schild eröffnen, ein In-Game-Event in Pokémon Go starten und auch Neuigkeiten zu Pokémon Masters bekannt geben.

Quelle: Nintendo