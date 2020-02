Final Fantasy VII Remake – Neuer Trailer zeigt erstmals neuen Titelsong

Nur wenige Zeit vor der lang ersehnten Veröffentlichung vom Final Fantasy VII Remake am 10. April 2020 haut Publisher Square Enix noch einmal einen anheizenden Trailer raus, welcher erstmalig auch den neuen Titelsong des Remakes zeigt. Doch damit nicht genug: Der knapp 3:50 min lange Trailer zeigt ebenfalls erstmals einen altbekannten Gefährten und hält auch so noch einige Schmankerl für uns bereit, worüber sich einige unter uns freuen dürften.

Der neue Themesong mit dem Titel “Hollow” wurde von Ikone Nobuo Uematsu komponiert. Dieser schrieb bereits 1997 den OST für Final Fantasy VII und komponierte auch in der Vergangenheit zahlreiche Stücke für das Final Fantasy Franchise. Die Stimme von “Hollow” bildet Sänger Yosh aus der Band “Survive Said The Prophet“. Wer sich jetzt noch fragt warum oben nicht der 03. März 2020 als Veröffentlichungsdatum steht, kann hier unseren Beitrag zu der Verzögerung lesen: Hier klicken!

Bühne frei für Red XIII und andere Highlights im neuen Final Fantasy VII Remake-Trailer

Wie bereits erwähnt tritt unser pelziger Freund Red XIII mit diesem Trailer zum ersten Mal auf und kann sich durchaus sehen lassen. Ebenso taucht auch die berühmte Crossdressingszene von Cloud auf, worüber sich einige Spieler riesig freuen dürften. Dazu werden einige Kindheitserinnerungen von Cloud gezeigt und alte Bekannte wie Sephiroth, Jenova und co. sind natürlich auch wieder zu sehen.

Zusätzlich zu neuen, epischen Storycinematics zeigt der Trailer gegen Ende einige Gameplayausschnitte, die die heroischen Monologe der Charaktere gut untermalen. Für alle, die ihn jetzt unbedingt sehen wollen, gibt es hier den Trailer:

Quelle: Square Enix