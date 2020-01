RollerCoaster Tycoon: Story – Neuer Ableger der Reihe veröffentlicht

Atari kam in den letzten Jahren immer wieder auf die Idee, ein neues RollerCoaster Tycoon-Spiel für die Fangemeinde auf den Markt zu bringen. Wie kläglich sie an ihren Ideen allerdings gescheitert sind, zeigt der heutige neue Release eines weiteren Ablegers fürs Smartphone. Ein Match-3-Puzzlespiel steht ab sofort für iPhone, iPad, iPod touch und Android-Geräte zum Download bereit. Es handelt sich um ein kostenloses 3-Gewinnt-Puzzlespiel mit der allerersten Story-Kampagne der Serie, mit welcher die Spieler in die Fußstapfen eines Tycoon aus einem Themenpark treten können. Oder einfacher gesagt: Gardenscapes als RollerCoaster Tycoon-Spiel.

Neues RollerCoaster Tycoon Spiel erschienen

Von offizieller Seite heißt es: Der legendäre Themenpark Eagleland ist in Verzweiflung und Unordnung geraten, die Gäste sind gegangen und aus seinen Toren sind keine Gelächter oder Freudenschreie zu hören. Es liegt an den Spielern, Eagleland wieder zu seinem früheren Ruhm als blühender Themenpark zu verhelfen. Ob das der richtige Weg für alle Fans der Reihe ist? “Wir freuen uns, die RollerCoaster Tycoon Story vorstellen zu können – ein neues Kapitel des Casual-Gameplays, das auf dem beliebtesten Freizeitpark-Spiel der Welt basiert. Das Hinzufügen einer von Geschichten geprägten Kampagne, Hunderten von Rätseln und eines einzigartigen Rail Match-Systems bietet eine völlig neue Erfahrung für ein brandneues Publikum und gleichzeitig einen völlig neuen und erfrischenden Ansatz für bestehende Fans der RollerCoaster Tycoon-Franchise”, sagte Tony Chien, Vice President of Marketing bei Atari RollerCoaster Tycoon Story bietet ein innovatives Rail-Match-System, mit dem Spieler Tickets verdienen, mit denen sie Aufgaben wie das Reparieren von Fahrten, das Aufräumen des Parkgeländes und den Wiederaufbau von Geschäften erledigen können. Mithilfe einer charmanten Gruppe von Charakteren, wie Sam, dem zuverlässigen Wartungsarbeiter, können die Spieler den Glanz des Themenparks Eagleland wiederherstellen, versteckte Rätsel lösen und unterwegs neue Charaktere treffen. Das Spiel gibt es ab sofort für Android und iOS-Geräte und können im jeweiligen Store heruntergeladen werden:

Wir haben uns mit dem Spiel bereits einige Zeit auseinandergesetzt und werden in Kürze noch eine Kolumne zu dem Thema RollerCoaster Tycoon veröffentlichen.