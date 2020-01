The Outer Worlds – Switch Release für Fallout Killer bekannt

Im letzten Jahr konnte Entwickler Private Division mit The Outer Worlds, das Fallout Spiel geliefert, dass Fans sich von Bethesda erhofft hatten. Jetzt wurde der Switch Release angekündigt.

Der Überraschungshit von Private Division konnte im letzten Jahr ordentlich für Aufsehen sorgen. Nicht nur Fans waren von der Story und dem Oldschool Fallout Feeling begeistert. Unzählige Awards konnte das Spiel einheimsen und auch bei uns kam der Titel gut an.

Schon zum Release auf PC, PS4 und Xbox One wurde auch eine Version für die Nintendo Switch angekündigt. Diese sollte aber zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Mit einem Tweet kündigten die Entwickler heute den finalen Switch Release an.

Demnach wird der Titel hier am 6. März 2020 erscheinen. Aktuell gibt es jedoch noch keinen gesicherten Preis, was allerdings schon sicher ist, ist, dass die Retail Box ohne Cartridge kommt. Wie bereits andere Titel zuvor wird die Box nur einen Downloadcode erhalten.

Wer also Halcyon auf der Switch erkunden will, wird eine dicke Speicherkarte brauchen.

Citizens of Halcyon! We are proud to announce that we’re extending the universe of #TheOuterWorlds to Nintendo Switch on March 6th.

Get ready to play the award-winning RPG on-the-go soon! pic.twitter.com/Qkqlm0i7hY

— Private Division (@PrivateDivision) January 30, 2020