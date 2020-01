Little Town Hero – PlayStation 4-Portierung angekündigt

Das aktuelle Rollenspiel Little Town Hero aus dem Hause GameFreak wird nicht gänzlich exklusiv auf der Nintendo Switch verbleiben. Nun kündigte der populäre Pokemon-Entwickler an, dass der bunte Action-Titel ebenfalls einen Auftritt aufs Sonys aktueller Heimkonsole zelebrieren wird.

Little Town Hero auf der PlayStation 4

Das Rollenspiel kann demnach bereits in Kürze auf der PlayStation 4 konsumiert werden – allerdings mit einer Einschränkung: lediglich japanische Fans können auf das Abenteuer zurückgreifen. So wurde die Portierung vorerst nur für das japanische PSN angekündigt. Sowohl in seiner Retail-Fassung als auch die digitale Version kann ab dem 23. Januar in den dortigen Gefilden erworben werden. Ob es die PS4-Fassung verspätet auch in den Westen schaffen wird, ist bislang nicht angekündigt worden. Via Twitter gab man unlängst allerdings bekannt, dass im Laufe des Frühjahres eine Retail-Version von Little Town Hero hierzulande für die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Aber auch hier nannte man vorerst kein konkretes Releasedatum.

Nintendo eShop Card | 15 EUR Guthaben | Download Code Zaubere deinen Freunden, deiner Familie oder dir selbst mit einer Nintendo eShop Card ein Lächeln aufs Gesicht!

Eine Nintendo eShop Card ist das perfekte Geschenk für alle, die gerne Spaß haben und Spiele lieben!

Du kannst Nintendo eShop Cards als schnelle, einfache und sichere Alternative zu Kreditkarten verwenden, um Spiele und andere Inhalte im Nintendo eShop oder auf der offiziellen Nintendo-Website zu erwerben.

Wenn du den Nintendo eShop über deine Nintendo Switch-Konsole, deine Wii U-Konsole oder dein System der Nintendo 3DS-Familie aufrufst, findest du dort eine Vielzahl von Spielen, die du direkt kaufen und herunterladen kannst.

Du kannst dein Nintendo eShop-Guthaben in Höhe 15 €, 25 € und 50 € aufstocken. Bitte beachte, dass Preise im Nintendo eShop in der Währung angezeigt werden, die der Regionseinstellung deiner Konsole oder deines Systems entsprechen.

Quelle: Gematsu