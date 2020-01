Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Demo kommt im Januar

Das 2D-Jump’n’Run Yooka-Laylee and the Impossible Lair soll nach seinem Release im vergangenen Jahr eine kostenlose Testversion spendiert bekommen. Die Veröffentlichung der Demo soll nach aktuellen Angaben von Entwickler Playtonic Games noch in diesem Monat veröffentlicht werden.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair kostenlos ausprobieren

Die kostenfreie Demo wird keine Zeitbegrenzung vorweisen, sodass Spieler in Ruhe das zu Verfügung gestellte Material testen können. Spielerisch werden euch diverse 2D-Level sowie eine Pagie Challenge bereit stehen. Den Fortschritt, den ihr innerhalb der Testversion erzielt, könnt ihr beim Kauf zudem in das vollständige Spiel übernehmen. PC-Spielern wird die Demo zum Jump’n’Run-Hit aus dem Hause Playtonic Games bereits am 23. Januar zum Download bereit stehen. Ab dem 30. Januar kann die Testversion dann auch auf der PlayStation 4 sowie Nintendos Hybrid-Konsole, der Nintendo Switch, heruntergeladen werden. Die Xbox One hat hingegen bislang noch kein offizielles Releasedatum spendiert bekommen. Eine Porbefassung ist aber weiterhin geplant.

Yooka -Laylee and the Impossible Lair - [Nintendo Switch] Ein brandneues Abenteuer

Ihr Erzfeind Capital B führt etwas im Schilde, und so muss das Kumpel-Duo wieder einmal den Tag retten

Um seinen bösen Plan zur Versklavung eines ganzes Bienenkönigreichs mit einem "Hivemind"-Gerät zu vereiteln, müssen unsere Helden zum Kampf im "Unerreichbaren" Versteck von Capital B antreten

Es scheint eine brenzlige Lage zu sein, doch mit der Hilfe von Königin Phoebee und ihrem Königlichen Beetaillon haben Yooka und Laylee vielleicht eine Chance! Technische Daten: Erscheinungstermin: 31

12

Quelle: Eurogamer