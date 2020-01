Cyberpunk 2077 – Release verschoben

Und weiter geht es mit den Verschiebungen. Nachdem erst Final Fantasy 7 Remake verschoben wurde, trifft es jetzt Cyberpunk 2077. Der Release wird noch eine Weile auf sich warten lassen.

Cyberpunk 2077 auf September verschoben

CD Projekt Red arbeitet mit Hochdruck an seinem nächsten Mega RPG und der Release sollte schon am 16. April erscheinen. Doch daraus wird jetzt nichts mehr, denn auch CDPR hat seinen Titel verschoben.

Via Twitter hat der Entwickler ein Statement veröffentlicht, indem sie mitteilen, dass der Release sich auf den 17. September verschiebt. Ganze fünf Monate müssen Fans also länger warten bevor sie mit V und Johnny Silverhand die Stadt in Brand setzten können.

Das Spiel sei aktuell in einem kompletten und spielbaren Zustand, doch aufgrund der Masse an Content im Spiel und der Komplexität, will sich das Studio mehr Zeit nehmen. Diese Zeit will man in Playtesting, Fixes und Feinschliff investieren.

Auch wenn die Verzögerung sehr schade ist, macht es doch sehr hoffnungsvoll, dass man im September wieder eine ordentliche Spielerfahrung gleich zum Start erhält. The Witcher 3 konnte schon zum Start überzeugen und CDPR wird mit Sicherheit auf dieses Niveau hinarbeiten.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020





Quelle: Twitter