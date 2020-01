Top 7 – Dinge, auf die wir uns 2020 freuen

Ein neues Jahrzehnt hat begonnen und wir sind auch wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Jetzt haben wir euch eine Top 7 der Dinge rausgesucht, auf welche wir uns 2020 besonders freuen.

Animal Crossing: New Horizons

Besonders unsere Jasmin freut sich auf den neusten Teil der Animal Crossing Reihe, welche uns schon seit der GameCube immer wieder verzaubert. Dieses Mal wacht ihr auf einer Insel auf, die ihr nach euren Wünschen gestalten könnt. Auch hier hilft euch der Waschbär Tom Nook mit etwas Startkapital aus, welches ihr ihm anschließend zurückzahlen müsst. Besonders für stressige Tage und zum Abschalten ist Animal Crossing besonders gut geeignet, denn das Spielprinzip ist einfach und schnell gelernt. Nachdem der Titel auf 2020 verschoben wurde, freuen wir uns nun umso mehr, dass es nun im März erscheinen wird!

Warcraft 3: Reforged

Der gute Panten freut sich sehr auf Warcraft 3 Reforged und schwärmt von dem Original aus dem Jahre 2002. WC3 war ein Vorreiter in Sachen Technik, Storytelling und Soundkulisse, welche bis heute seine Form beibehalten hat. Nun erscheint Ende Januar sein Nachfolger und tritt in große Fußstapfen. Wir hoffen, dass Blizzard eine gebührende Version an die treuen Fans liefert. Wie das Spiel abschneidet, werdet ihr definitiv bei uns erfahren.

Die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series One

Das letzte Jahr bot nicht viele Highlights in der Gaming-Branche, jedoch wird 2020 alles anders! Die neuen Konsolen stehen vor der Tür und halten hoffentlich einige neue Titel für uns bereit. Viele Entwickler hielten ihre Spiele zurück, bis die neue Generation angekündigt wird. Auf der diesjährigen E3 werden wir hoffentlich mehr erfahren. Wer wird wohl dieses Mal das Konsolen-Duell gewinnen? Auf welcher Seite steht ihr oder ist euch der Krieg egal? #pcmasterrace

E3 2020 in Los Angeles

Die E3 ist wohl das spannendste Event für Gaming-Redakteure, denn der Großteil aller Spiele und Hardware wird dort zum ersten Mal präsentiert. Auch wir sitzen gespannt vor unseren Monitoren und warten auf die nächste große Ankündigung! Ob Sony und Microsoft ihre Konsolen auf der Messe vorstellen werden? Oder nutzen sie wohl ihre eigenen Präsentationen, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken? Die Aussteller werden bestimmt ein paar nette Überraschungen für uns haben.

gamescom 2020 in Köln

Die gamescom ist für uns persönlich das Event, auf welches wir uns am meisten freuen. Hier können wir selbst die Hände an die neusten Games legen und finden vielleicht den ein oder anderen Geheimtipp. Die Games, Shows, Communities, Parties und natürlich auch Goodies machen ein stimmiges Gesamtpaket aus, welches wir nicht missen wollen. Dies ist eines der wenigen Events, bei denen wir uns alle treffen und nicht nur über Teamspeak unterhalten. Wen von euch können wir denn dort erwarten?

Cyberpunk 2077

Der große Knaller von CD Projekt RED steht vor der Tür und besonders ich freue mich auf Cyberpunk 2077! Das Setting ist einfach mega und auch das Gameplay sieht sehr vielversprechend aus. Wer The Witcher 3 gespielt hat, der sollte wissen, wie ein gutes Spiel auszusehen hat. Ich bin mir sicher, dass CDPR nichts anbrennen lässt und uns ein gutes Spiel erwarten wird. Nach dem Auftritt von Keanu Reeves wird wohl auch der letzte Zweifler überzeugt gewesen sein. Breathtaking!

Final Fantasy VII Remake

Dass Remakes funktionieren können, haben wir bereits bei Resident Evil 2 gesehen. Nun erscheint der erste Teil des Final Fantasy VII Remake und bis jetzt schaut alles gut aus. Das Kampfsystem hatte bei vielen Fans Fragen aufgeworfen und viele hatten das Schlimmste befürchtet. Doch der Mix aus Echtzeit- und Rundenstrategie konnte überzeugen und auch die Charakter-Designs wurden schön umgesetzt. Jetzt muss nur noch das Gesamtpaket stimmen. Wann wird wohl der zweite Teil des Remakes erscheinen?

Habt ihr etwas, auf das ihr euch 2020 besonders freut? Ob Messen, Spiele oder auch etwas ganz anderes, schreibt uns doch mal einen Kommentar!