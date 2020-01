Overwatch 2 – Story-Missionen stehen an erster Stelle

Entwickler Blizzard betonte ein weiteres Mal wie relevant die neuen storygetriebenen Missionen in Overwatch 2 werden.

PvE rückt in den Mittelpunkt

Wie Game Director Jeff Kaplan nun von offizieller Seite bekannt gab, fokkusiere man sich für Overwatch 2 auf PvE Content mit einer vollständige Story-Eperience, die es in der Form auch mit anderen AAA-Produktionen aufnehmen könnte. Der beliebte PvP-Part wird daran zunächst hinten angestellt.

“Wir führen PvE mit vollem Funktionsumfang ein, das ein vollständiges” Story-Erlebnis “mit einer ganzen Reihe von Story-Missionen beinhaltet, die die Geschichte von Overwatch zum ersten Mal im Spielgeschehen vorantreiben. Wir arbeiten auch an einer hochgradig wiederholbaren kooperativen Funktion namens Hero Missions, die von einem Fortschrittssystem angetrieben wird, mit dem jeder Held aufsteigen und neue Kräfte erlangen kann.”

Bereits in der Vergangenheit konnten Story-Fetzen in Form von kleinen Charaktervideos und Comics die Spielerschafft begeistern. Ein Kurswechsel hin in Richtung PvE-Shooter liegt da tatsächlich nur nahe.

Quelle: Gamesradar