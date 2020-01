Grand Theft Auto IV – Spiel kann nicht mehr über Steam erworben werden

Recht überraschend wurde unlängst Grand Theft Auto IV von der populären Vertriebsplattform Steam entfernt.

Grand Theft Auto IV nicht länger auf Steam

So meldeten sich zuletzt diverse Nutzer via Resetera zu Wort und erklärten, dass man den Open-World-Titel derzeit nicht mehr über Valves Vertriebsplattform erwerben kann. Die Produktseite zum Blockbuster aus dem Hause Rockstar Games existiert indes noch. Die Option, den Titel in den Warenkorb zu legen und damit käuflich zu erwerben, ist derzeit allerdings ausgeblendet. Warum man Grand Theft Auto IV nicht länger über Steam zum Kauf anbietet, dazu äußerte sich Rockstar Games bislang nicht. Einige Spekulationen besagen, dass es Probleme mit den Lizenzen diverser Musikstücke gäbe. So wurde 2012 bereits GTA Vice City aus den digitalen Stores entfernt, um einer Rechtstrietigekit aus dem Weg zu gehen. Bislang bestätigte Rockstar Games diesen Umstand allerdings nicht offiziell.

Quelle: Resetera