Xbox Series X – Keine Exklusivtitel von Microsoft in den ersten zwei Jahren

Microsoft wird in den ersten beiden Jahren nach Erscheinen der neuen Xbox Series X keine Exklusivtitel auf den Markt bringen, die nicht auch für Xbox One erscheinen.

Die neue Konsolengeneration rückt immer näher und auch Microsoft steckt mitten in den Vorbereitungen für die Markteinführung der Xbox Series X. Kein Wunder also, dass nach und nach auch immer mehr Details zur neuen Redmonder Konsole bekannt werden.

Wie das Unternehmen nun durchblicken ließ, wird man in den ersten zwei Jahren der Xbox Series X sämtliche First-Party-Exklusivtitel neben dem PC auch für die aktuelle Xbox One veröffentlichen. Dazu gehört bekanntermaßen ja bereits das kommende Halo: Infinite.

“All unsere Inhalte, die in den nächsten ein, zwei Jahren erscheinen, werden sich, so ähnlich wie beim PC, auf dieser Gerätefamilie spielen lassen. Wir möchten sicherstellen, dass die Leute ein gutes Gefühl haben, wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt in die Xbox investieren und dass wir ihnen neuen Content liefern.”