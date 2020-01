Nintendo – Pokémon-Direct für den 9. Januar angekündigt

Nintendo und die Pokémon Company haben heute überraschenderweise eine neue Ausgabe der Pokémon-Direct angekündigt. Das Ganze soll am kommenden Donnerstag, dem 9. Januar, stattfinden und wird unter anderem auf YouTube, Twitch und Twitter übertragen. Was genau euch in der ca. 20 minütigen Übertragung erwartet, ist bislang noch unklar.

Die Zukunft des Pokémon-Franchise

Mit Pokémon Schwert & Schild hat sich das erfolgreichste Franchise von Nintendo endlich mit vollwertigen Haupteditionen auf der Nintendo Switch gemütlich gemacht, auch wenn die Taschenmonster auf der Hybridkonsole nur wenig Begeisterung erwecken konnten. Nebenbei wird weiterhin fleißig am Mobile Phänomen Pokémon GO gearbeitet, neue Features und Veränderungen erhalten regelmäßig Einzug. Doch wie geht es mit Pokémon weiter? Diese Frage wird sich höchstwahrscheinlich diesen Donnerstag in der neuesten Ausgabe der Pokémon-Direct klären. Neue Details zu den Projekten Pokémon Sleep und Pokémon Home, ein Update zu dem sich in Entwicklung befindenden Detektiv Pikachu oder vielleicht sogar schon die Ankündigung einer Spezial-Edition von Schwert & Schild? An Themen dürfte es der knapp 20 Minuten langen Übertragung nicht mangeln. Welche Hoffnungen oder Theorien sich letztlich bewahrheiten werdet ihr schlussendlich erst am 9. Januar erfahren, klar ist allerdings, dass Nintendo nach der zahlreichen Kritik an der 8. Generation abliefern muss.

Unterhalb haben wir euch das YouTube-Video zur Pokémon Direct eingebunden, die ihr am 9. Januar 2020 um 15:30 hier live ansehen könnt.

Quelle: nintendo.de