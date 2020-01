Dreams – Gold-Status erreicht

Das neue Abenteuer-Spiel Dreams aus dem Hause Media Molecules steht derzeit bereits in einer Early Access Fassung für die PlayStation 4 zur Verfügung. Nun gab das populäre Studio gute Neuigkeiten für den Release im kommenden Monat bekannt.

Dreams erscheint im Februar

So ließ man über Twitter unlängst verlauten, dass das kreative Exklusivspiel den Gold-Status erreicht habe. Demnach seien die Arbeiten an dem Titel vollständig abgeschlossen und sei somit bereit für den zuvor angekündigten Release. Dreams wird also offiziell ab dem 14. Februar für PlayStation 4 zu haben sein. Spielerisch erwartet euch ein großes Portfolio an Möglichkeiten, um Level samt eigener Spielmechaniken zu designen. Media Molecules arbeitete bereits in der Vergangenheit an Titeln wie LittleBigPlanet und Tearaway Unfolded.

Dreams - [PlayStation 4] Dreams wurde vom vielfach ausgezeichneten Studio Media Molecule exklusiv für PS4 entwickelt.

In Dreams können Träume anderer Spieler erkundet und gespielt werden, sowie die eigenen Träume zum Leben erweckt werden.

Auf einem übergangslosen Spielplatz der Kreativität mit unbestimmtem Ausgang und endlosen Möglichkeiten.

Quelle: Twitter