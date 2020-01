Darksiders – Epic Games verschenkt Teil 1 und 2

Wie gehabt verschenkt Epic Games auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Spiele in seinem hauseigenen Store. Dieses Mal können sich Spieler unter anderem über die Darksiders-Titel freuen.

Darksiders und Steel kostenlos

Für Freunde des Action-RPGs hat Epic Games in diesen Tagen etwas ganz besonderes in petto: Darksiders und Darksiders 2 sind ab sofort völlig kostenfrei im Epic Games Store erhältlich. Während Teil 1 in der überarbeiteten Warmastered Edition zur Verfügung steht, kommt Darksiders 2 sogar in der Deathinitive Edition daher und beinhaltet so alle bisher erschienenen DLCs.

Neben den ersten beiden Teilen der Darksiders-Reihe wartet zudem der Ubisoft Sporttitel Steep auf euch, in dem es allerlei Wintersportarten zu erproben gilt. Dazu gehören Ski, Wingsuit, Snowboarding oder Paragliding.

Um den Download zu starten, benötigt ihr lediglich einen Account im Epic Games Store. Zum Angebot geht es hier entlang. Die Aktion selbst läuft nur noch bis kommenden Donnerstag.

Quelle: Epic Games Store