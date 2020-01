Ghost of Tsushima – Kostenfreies PS4-Design erhältlich

Zur Einstimmung auf den Sony Exklusivtitel Ghost of Tsushima erwartet PS4-Besitzer nun ein besonderes Schmankerl.

Gratis PS4-Design

Besitzer einer Playstation 4 können sich ab sofort ein kostenloses PS4-Design für Sucker Punchs Actionspiel Ghost of Tsushima sichern. Um in Europa an das begehrte Systemdesign zu gelangen, müsst ihr nichts weiter tun als den untenstehenden Code im Playstation Store eurer Konsole einzugeben. Im Anschluss könnt ihr das Design einfach herunterladen und in den Einstellungen anwählen: 38BE-G6N8-L93A.

Interessierte sollten sich allerdings sputen, der Code gilt nur noch bis zum einschließlich 31. Januar 2020. Solltet ihr außerhalb von Europa leben oder eine entsprechende PS4 daheim haben, nutzt bitte einen der folgenden Codes.

Quelle: Sucker Punch