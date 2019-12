Babylon’s Fall – Debüt-Trailer zeigt Kampfszenen

Erstmals auf der E3 2018 stellte Publisher Square Enix das neuste Projekt der renommierten Spieleschmiede PlatinumGames der Öffentlichkeit vor. Nun gab es anlässlich der vergangenen State of Play erste konkretere Einblicke in das Spielgeschehen des Action-Titels.

Actionreiche Gefechte in Babylon’s Fall

Anlässlich des aktuellen Trailers dürfen sich vor allem Fans der actionreichen Hits wie Bayonetta oder NieR: Automata über das neue Projekt der japanischen Spieleschmiede freuen. So soll Babylon’s Fall den beiden Vorgänger-Titeln allem Anschein nach in Nichts nachstehen. Neben dem flüssigen und actionreichen Gameplay erwartet euch im neuen Titel ebenfalls ein spezieller, eindrucksvoller Grafikstil, der sich in aufwendiger Pinselstrich-Optik darbietet. Weitere Informationen zum neuen Spiel aus dem Hause PlatinumGames erwarten uns im Sommer 2020. Einen Releasetermin gibt es bislang noch nicht. Babylon’s Fall soll für PC als auch PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Quelle: PlayStation via YouTube