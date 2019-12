Warframe – Ivara Prime Access startet nächste Woche

Am 17. Dezember verabschiedet sich der Atlas Prime Access in Warframe und macht Platz für Ivara Prime Access. Hier für euch die Übersicht mit allem was enthalten ist.

Warframe startet Ivara Prime Access

Ab nächster Woche macht sich die Stealth Queen Ivara im neuen Prime Look bereit für ihren Prime Access Auftritt. Das Quallen Design ist dabei wirklich ein echter Hingucker geworden. Doch Ivara Prime kommt natürlich nicht allein.

Ivara Prime kommt mit dem lautlosen Gewehr Baza Prime und den schnellfeuernden Doppelpistolen Aksomati Prime. Und auch die kosmetischen Aspekte kommen nicht zu kurz.

Mit dabei sind auch die Apavada Prime Syandana und das durch Ayatan Statuen inspirierte Anasa Ayatan Prime Armor Set. Sowie die natürlich auch die obligatorischen Credit und Affinity Booster und Ivara Prime Glyphs.

Im Spiel selbst werdet ihr bereits ab dem 17. Dezember anfangen können die Relikte zu sammeln und zu knacken. Wenn euch danach ist den Prime Access zu kaufen, müsst ihr bis zum 18. Dezember warten.

Get ready to stalk your prey as Ivara Prime! 🏹🎯 Prime Access arrives on December 17. https://t.co/IVReerdavW pic.twitter.com/27Oa3YWiZA — WARFRAME (@PlayWarframe) December 10, 2019

