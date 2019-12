Untitled Goose Game – Releasetermin für PS4 und Xbox One bekannt

Auf der vergangenen State of Play sprach Sony ebenfalls über das diesjährige Internetphänomen Untitled Goose Game. Das Adventure ist bislang nur auf der Nintendo Switch sowie dem PC verfügbar. Eine Portierung für die PlayStation 4 sowie die Xbox One wurde vor einiger Zeit bereits bestätigt. Nun gab man ebenfalls das offizielle Releasedatum bekannt.

Wann erscheint Untitled Goose Game für die PlayStation 4 und Xbox One?

Fans des chaotischen Gans-Abenteuers müssen sich demnach nicht mehr allzu lang gedulden. So soll der Stealth-Puzzler bereits in der kommenden Woche für Sonys aktuelle Heimkonsole zum Download bereit stehen. Ab dem 17. Dezember können also auch Besitzer der PlayStation 4 auf Untitled Goose Game zurückgreifen. Gleichzeitig wird ebenfalls eine Portierung für die Xbox One bereitstehen. Seit dem 20. September 2019 macht die eigensinnige Gans Jagd auf der Nintendo Switch sowie dem PC.

Quelle: PlayStation via YouTube