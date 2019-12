Xbox Game Pass – Diese 4 Spiele sind bald nicht mehr verfügbar

Wie jeden Monat stockt Microsoft auch im Dezember wieder das Portfolio des hauseigenen Abo-Dienstes Xbox Game Pass auf. Zeitgleich verlassen natürlich auch einige Titel das Angebot. Über vier Spiele, die ab diesem Monat den Abonnenten nicht mehr zur Verfügung stehen werden, sprach der Redmonder Konzern nun offiziell.

Welche vier Spiele verlassen den Xbox Game Pass?

Darunter fällt ebenfalls das Dontnod Adventure Life is Strange sowie das dazugehörige Prequel Life is Strange: Before the Storm. Zudem gesellten sich die Fußball-Simulation Pro Evolution Soccer 2019 aus dem Hause Konami sowie der Indie-Titel Ashen. Wann genau die vier Titel im Dezember aus dem Portfolio entfernt werden, gab Microsoft bislang nicht bekannt. Man rechnet erfahrungsgemäß derzeit mit einem Termin Mitte des Monats.



