Spider-Man 2 – Release bereits 2021?

Spider-Man aus dem Hause Insomniac Games erfreute sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. Wenig verwunderlich also, dass Sony eine Fortsetzung für das PlayStation 4-exklusive Abenteuer plant.

Spider-Man 2021 auf der PlayStation 5?

Moderator Imran Khan erklärte unlängst im Rahmen der Kinda Funny Gamescast Show, dass er bereits diverse Informationen über eine Fortsetzung zum Action-Adventure erhalten habe. So soll mit Spider-Man 2 zunächst im Jahr 2021 zu rechnen sein. Konkreter wird der Titel aus dem Hause Insomniac Games im dazugehörigen Weihnachtsgeschäft exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Weder Sony noch Insomniac Games haben die Entwicklung des Superhelden-Action-Titels bislang bestätigt. Diese Angaben bleiben also weiterhin mit Vorsicht zu genießen. Spider-Man erschien ursprünglich am 7. November 2018 exklusiv für Sonys aktuelle Heimkonsole. Im Titel übernehmt ihr die Rolle des Helden Peter Parker, erwehrt euch den zahlreichen Feinden in dynamischen Gefechten und schwingt euch durch die offene Spielwelt.

Quelle: VG247