My Hero One’s Justice 2 – Anime-Prügler erscheint im März 2020

Publisher Bandai Namco hat überraschend den japanischen Releasetermin für My Hero One’s Justice 2 bekannt gegeben.

Das Sequel startet im März

Der Anime-Prügler My Hero One’s Justice 2 soll bereits am 12. März 2020 offiziell auf den Markt kommen – das zunächst aber nur in Japan. Ein Veröffentlichungsdatum für hiesige Gefilde nannte das Unternehmen indes zwar nicht, erwartungsgemäß wird dieses aber nicht alzu weit vom japanischen Pendant entfernt sein.

Im My Hero One’s Justice 2 wird jeder Charakter über seinen eigenen Story-Modus verfügen. Zudem hält ein Side Kick Plus Ultra System Einzug, das euch Zugriff auf Support-Kämpfer geben soll.

Schon jetzt hat Bandai Namco eine Reihe an spielbaren Charakteren bestätigt, darunter zahlreiche Helden sowie Schurken:

Bestätigtes Roster

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

Shoto Todoroki

Ochaco Uraraka

Eijiro Kirishima

Inasa Yoarashi

Endeavor

Denki Kaminari

Fumikage Tokoyami

Kyoka Jiro

Momo Yaoyorozu

Dabi

Himiko Toga

Mirio Togata

Nejire Hado

Tamaki Amajiki

Mina Ashido

Minoru Mineta

Kai Chisaki

Tomura Shigaraki

Sir Nighteye aka Mirai Sasaki

Quelle: Playfront