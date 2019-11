Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im Dezember 2019

Xbox Games with Gold kommt mal wieder passend zum Monatswechsel mit neuen Spielen daher. Im Weihnachtsmonat sollte man zumindest ein wenig mehr erwarten können als sonst, doch ähnlich wie auch schon bei Sonys Playstation Plus zeigen sich Fans auch Microsoft gegenüber nicht zufrieden mit der Spieleauswahl.

Xbox Games with Gold aufgrund des Game Pass mit weniger guten Spielen?

In den Kommentaren des Ankündigungsvideos wird heiß diskutiert, ob die Einführung des Xbox Game Pass eventuell dafür verantwortlich ist, dass die Qualität der Spiele im Gold-Angebot nachgelassen hat. Im Dezember kommt für die Xbox One vom 1. bis zum 31. Dezember Insane Robots, vom 16. Dezember 2019 bis zum 15. Januar 2020 Jurassic World Evolution. Für die Xbox 360 und per Abwärtskompatibilität auch für die One kommt vom 1. bis zum 15. Dezember Toy Story 3, vom 16. bis zum 31. Dezember Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD. Die richtigen Qualitätstitel bleiben aus.

Xbox Live Gold Mitgliedschaft | 12 Monate | Xbox Live Download Code Mit Xbox Live Gold Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich Gratis-Spiele und exclusive Rabatte im Xbox Store.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Online-Multiplayer in der weltweit führenden Gaming-Community

Erhalte dank Games with Gold jeden Monat bis zu vier Spiele umsonst und profitiere mit Deals with Gold von exklusiven Rabatten

Erstklassige Entertainment-Apps wie Netflix oder Amazon Prime Video

Quelle: Xbox via Youtube