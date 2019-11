Playstation Plus – Das sind die Spiele im Dezember 2019

Die beiden Playstation Plus-Spiele für den Dezember wurden angekündigt und während Fans im vergangenen Monat mit zwei Top-Titeln versorgt wurden, zeigen sie sich für den Dezember etwas enttäuscht. Grund dafür ist vor allem ein Spiel.

Energydrink-Werbung in Playstation Plus

Am ersten kostenlosen Spiel für Dezember ist im Grunde nichts auszusetzen. Titanfall 2 ist ein sehr beliebter Multiplayer-Mecha-Shooter, der ebenfalls einen tollen Singleplayer-Modus bietet. Das zweite Spiel wirkt allerdings wie eine Produktplatzierung. Es handelt sich um den recht unbekannten Motocrosstitel Monster Energy Supercross — The Official Videogame. Viele Zocker fragen sich, ob hier lediglich Werbung für die Energydrink-Marke gemacht werden soll, anstatt ihnen ein spaßiges Spiel anzubieten. Da die lauten Stimmen bereits in der Vergangenheit dafür sorgen konnten, dass das Angebot geändert wurde, könnte dies nun eventuell wieder passieren.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in's Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Playstation Europe