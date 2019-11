Batman – Wird das nächste Projekt auf den Game Awards angekündigt?

Die diesjährigen Game Awards rücken immer näher und damit mehren sich auch die Gerüchte rund um potenzielle Ankündigungen – eines davon dreht sich um das nächste große Batman-Spiel.

Batman auf den Game Awards?

Schon seit Wochen und Monaten sind Gerüchte im Umlauf, die davon berichten, dass Lizenzgeber Warner Bros. hinter verschlossenen Türen bereits an einem neuen Batman-Spiel arbeitet. Bestätigt wurde dies aber bisher noch nicht.

Kurz vor Start der Game Awards 2019 werden nun jedoch vermehrt Stimmen laut, die von einer offiziellen Ankündigung auf eben jenem Event sprechen. Allzu unwahrscheinlich wäre dies nicht, hatte man doch bereits den letzten Batman-Titel auf den Game Awards erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Ersten Gerüchten zufolge soll das ominöse Spiel den Titel Batman: Arkham Legacy tragen und sich um die Court of Olws drehen.

Was letztlich wirklich an dem vermeintlichen Leak dran ist, erfahren wir dann am Morgen des 13. Dezember.

Quelle: Slcmof