Borderlands 3 – Story-DLC Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot angekündigt

Mit Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot hat Gearbox nun den ersten Story DLC für Borderlands 3 angekündigt.

Neuer Heist für Borderlands 3

Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot heißt der erste Story-DLC, der für alle Spieler völlig kostenfrei zum Download bereitsteht. Inhaltlich verschlägt es euch auf eine heruntergekommene Casino-Raumstation, die es mitsamt einer von Moxxi eigens zusammengestellten Crew zu erobern gilt. Am Ende warten legendäre Beute sowie zahlreiche Reichtümer auf euch.

Nebst zahlreichen neuen Missionen können sich Spieler über hartnäckige Bosse, neue Echos, Skins und natürlich Emotes freuen.

Der Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot DLC erscheint am 19. Dezember 2019. Um den DLC spielen zu können, müsst ihr inhaltlich zumindest die Sanctuary 3 freigeschaltet haben.

Quelle: Gearbox