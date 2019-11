Final Fantasy XIV – PS5 Version des MMO in Arbeit

Mit der nahenden neuen Konsolengeneration gibt es einige Frage über die Zukunft einiger Online Titel. Final Fantasy XIV ist wohl schon einen Schritt voraus.

Die aktuelle Generation an Konsolen hat ja einige laufende Live Service/MMOs am Start. Spieler dieser Titel fragen sich im Angesicht der neue Konsolen natürlich, ob sie ihre Abenteuer nahtlos fortsetzen können?

Der Producer des MMO, Naoki Yoshida, hatte gute Nachrichten für Fans während des Fan Gathering in London. Dort erwähnte Yoshida, dass das Team bereits an der PS5 Version des Spiels arbeite.

Wer also den Kauf der PS5 schon fest eingeplant hat und ein Fan des FF MMOs ist, kann beruhigt sein. Die Abenteuer werden wohl nicht enden.

