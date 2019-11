Warner Bros. – Zwei Superman-Spiele eingestampft

Laut dem Videospiel-Journalisten James Sigfield, hat Warner Bros. Interactive seit 2013 an zwei verschiedenen Superman-Games gearbeitet. Diese wurden ihm zufolge mittlerweile aber eingestellt. Das erste Spiel sollte Ähnlichkeit mit dem Open-World-Spiel Spider-Man haben, das 2018 für die Playstation 4 erschienen ist. Doch bereits in der Prototyp-Phase wurde es gecancelt. Für das andere Spiel war als Schauplatz die kryptonische Stadt Kandor vorgesehen. Dieses Projekt sollte ohne eine Open World auskommen, scheiterte jedoch auch. Angeblich bestand Warner Bros. darauf, dass die Spiele auf der Arkham-Engine von Rocksteady Studios basieren sollten, was sich für die Entwickler der Superman-Spiele als Problem erwies.

Gibt es noch Hoffnung auf ein Superman-Game?

Werden wir also kein Superman-Spiel sehen? Laut Sigfield nimmt Warner Bros. Interactive weiterhin Pitches entgegen und ist an einem Open World Superman-Game immer noch interessiert. Ein Spiel für den Mann aus Stahl zu entwickeln scheint kein leichtes Unterfangen zu sein. Seine enormen Superkräfte und insbesondere seine nahezu lückenlose Unverwundbarkeit könnten sich als die größten Schwierigkeiten erweisen. Denn einen Charakter zu spielen, der so overpowered ist, wäre für viele Spieler wohl eher langweilig. Mit der Arkham-Reihe erzielte Rocksteady einen Riesenerfolg. Ob die gleiche Formel bei einem Superman-Game funktioniert, ist jedoch fraglich. Hoffen wir einfach, dass wir nicht noch einmal so eine Vollkatastrophe wie das 1999 erschienene Superman 64 erleben müssen.

WB has been actively trying to develop an open world Superman game since ~2013. A thread… pic.twitter.com/UMYHDGamiL — James Sigfield (@Jsig212James) November 10, 2019

Quelle: James Sigfield via Twitter