Gamescom 2020 – Geoff Keighley auch nächstes Jahr auf der Opening Night Live

Die Opening Night Live hat wohl genug Erfolg in diesem Jahr verbuchen können und wird daher auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Geoff Keighley wird dabei wieder die Moderation übernehmen.

Gamescom 2020 baut auf Erfolge vom Vorjahr!

Am 24. August wird Geoff Keighley uns wieder durch die Welt der Videospiele führen und hoffentlich auch ein paar Weltpremieren für uns am Start haben. Über 1.500 Besucher waren dieses Jahr vor Ort bei der Veranstaltung und mehr als 500.000 Zuschauer waren im Live-Stream mit dabei. Wir hoffen, dass das Konzept der Opening Night Live noch etwas verbessert wird und das nächste Mal mit ein paar Knallern um die Ecke kommt. Auch die Event Arena wird auf der gamescom fortgesetzt, welche dieses Jahr großen Anklang gefunden hatte. Gamer können sich auf ein prall gefülltes Programm mit eSports-Turnieren und Gamings-Shows freuen. Die gamescom wächst von Jahr zu Jahr weiter und wird vielleicht irgendwann der E3 Konkurrenz machen. Die Messe findet 2020 vom 26. bis 29. August statt, wobei Fachbesucher schon am 25. die heiligen Hallen betreten dürfen.

Quelle: Koelnmesse GmbH via Pressemeldung