The Witcher – Netflix gibt zweite Staffel in Auftrag

Die Netflix-Serie The Witcher soll um eine zweite Staffel erweitert werden.

Zweite Staffel für The Witcher

Obwohl die erste Staffel von der Netflix-Eigenproduktion The Witcher noch nicht einmal öffentlich verfügbar ist, bestellt der Streaming-Anbieter bereits die nächste Staffel. Wie Netflix US unlängst via Twitter bekannt gab, wird die Serie also überraschend in die Verlängerung gehen. Man kann davon ausgehen, dass The Witcher in ersten Testvorführungen intern bereits begeistern konnte und auf eine Menge Zuspruch stieß.

The Witcher startet bereits am 20. Dezember offiziell auf Netflix. Wann die zweite Staffel dann letztlich über unsere Bildschirme flimmern wird, bleibt abzuwarten.

Geralt's adventure is only beginning…. The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujI — Netflix US (@netflix) November 13, 2019

Quelle: Netflix