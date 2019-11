Hearthstone – Balance Patch für den Schlachtfeld-Modus

Die Hearthstone Entwickler vom Team 5 haben einen neuen Patch veröffentlicht, der neben einigen kleineren Bug Fixes, auch überraschenderweise den Schlachtfeld-Modus ausbalanciert. Zwar erwarten euch mit dem Patch 15.6.2, der pünktlich zum Start der offenen Beta Phase des Auto-Chess Pendants erscheint, nur wenige Veränderungen, doch lässt Blizzard anbei verlauten, dass sie sich vorgenommen haben den Schlachtfeld-Modus regelmäßig mit Updates zu versorgen.

Who’s your Mama?

Wie schon vor einer Woche angekündigt, haben wir just einen neuen Patch für Blizzards Sammelkartenspiel erhalten. Patch 15.6.2 nimmt sich dabei zunächst einigen kleineren Bugs an. So funktioniert zum Beispiel das Erneuern ungewollter Tages-Quests wieder wie gewohnt und ihr könnt auch eure Gegner wieder stummschalten, wenn sie euch zu sehr auf die Nerven gehen. Viel interessanter sind allerdings die Balance-Veränderungen, die die Entwickler am Schlachtfeld-Modus vorgenommen haben.

Bevor ihr jetzt allerdings denkt, jetzt schon ein Patch, das Ding ist doch gerade mal seit zwei Wochen spielbar, was ist denn mit Blizzard los, kann ich “Entwarnung” geben. An diesem Schlachtfeld Patch wurde bereits vor der Blizzcon gearbeitet, die Daten der vielen Spieler, die seit dem Start der geschlossenen Beta gesammelt wurden, spielten noch keine Rolle dafür. Allerdings gibt uns Blizzard im Rahmen der Patch-Notes zu verstehen, dass sie sich durchaus vorgenommen haben, das Tempo in Sachen Updates anzuziehen. Schon im Dezember sollen neue Helden und Karten für den Schlachtfeld-Modus erscheinen. Der Plan ist wohl den neuen Modus mindestens einmal im Monat zu updaten. Abseits von Balance und neuen Inhalten, versprechen die Entwickler, dass In-Game Leaderboards und andere kleinere Features schon bald implementiert werden sollen. Die Balance-Veränderungen für den Schlachtfeld-Modus könnt ihr im Folgenden lesen, die gesamten Patch-Notes mitsamt Blizzards Kommentar, findet ihr hier.

Balance Changes

Minions Mama Bear Changed from 5/5 giving +5/+5 to 4/4 giving +4/+4 Kangor’s Apprentice Changed from 4/8 to 3/6

Hero Powers Infinite Tokis Hero Power: Temporal Tavern Changed from 1 cost to 2 and now reads “Refresh Bob’s Tavern. Add a minion from a higher Tavern Tier.” King Muklas Hero Power: Bananarama Changed to “Passive Hero Power: Whenever you buy a beast, add a Banana to your hand.” Jaraxxus’ Hero Power: Bloodfury Hero power changed from 3 cost to 2



Ihr könnt ab heute selbst in den Schlachtfeld-Modus von Hearthstone reinschnuppern, da genau heute die offene Beta-Phase gestartet ist. Wir sehen uns in der Taverne!

