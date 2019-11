Hearthstone – Erweiterung Erbe der Drachen und neuer Schlachtfeld-Modus angekündigt

Auf der Blizzcon 2019 wurden neue Inhalte für Hearthstone enthüllt. Allerdings gab es nicht nur, wie zu erwarten, Infos über eine neue Erweiterung, gleich ein komplett neuer Spielmodus wurde vorgestellt. Bei diesem handelt es sich um einen Auto-Battler, ganz im Sinne von Autochess und Teamfight Tactics.

Hearthstone bringt mächtige Drachen ins Spiel

Die Erweiterung Erbe der Drachen wird endlich dem Namen des Jahres gerecht, unter dem das Spiel bereits seit der Set-Rotation steht. Es ist schon seit zwei Erweiterungen das “Jahr des Drachen”, viele haben wir jedoch bislang nicht gesehen. Die neue Expansion wird das ändern, denn es bringt mit Galakrond einen der mächtigsten Drachen überhaupt ins Spiel. Hexenmeister, Krieger, Priester, Schamanen und Schurken haben jeder eine einzigartige Version, welche mit dem neuen Schlüsselwort “Ermächtigen” verstärkt werden kann. Zudem gibt es viele neue legendäre Drachen, die auch alle einen Drachenatem in Form einer Zauberkarte mitbringen. Zu guter letzt gibt es in “Erbe der Drachen” die neue Nebenquest-Mechanik, welche etwas leichter zu lösen sind als vollwertige Quests, dafür aber auch nicht so mächtige Belohnungen parat haben. Erbe der Drachen ist im Vorverkauf sowohl im Megapaket als auch im normalen Paket. Das Megapaket enthält 100 Kartenpackungen aus Erbe der Drachen, den Kriegerhelden Todesschwinge, den Kartenrücken „Das Weltenbeben“, eine zufällige goldene legendäre Karte aus Erbe der Drachen und Frühzugang zum Schlachtfeldmodus. Das normale Paket enthält 60 Kartenpackungen aus Erbe der Drachen, den Kartenrücken „Das Weltenbeben“, eine zufällige goldene legendäre Karte aus Erbe der Drachen und Frühzugang zum Schlachtfeldmodus.

Ein ganz neuer Modus für Hearthstone

Wo wir schon beim Thema Schlachtfeldmodus sind, was ist das überhaupt? Nun, es handelt sich dabei um einen Auto-Battler, bei dem ihr euer Spielfeld zusammenstellt und gegen sieben Mitstreiter antretet, bis ein Spieler übrigbleibt und den Sieg davonträgt. Das Spiel besteht aus zwei Runden. In der Vorbereitungsrunde in der Taverne wählt ihr Diener aus, könnt sie oder eure Taverne upgraden und euer Spielfeld zusammenstellen. In der Schlachtrunde tretet ihr zufällig gegen einen eurer sieben Kontrahenten an. Die Diener greifen automatisch an, bis alle Diener eines Spielers vernichtet sind. Die übriggebliebenen Diener des Siegers fügen dem Gegner Schaden zu. Der Schlachtfeldmodus startet am 5. November für eine Woche in die Frühzugangsphase, in der Vorkäufer der Erweiterung, Blizzcon-Besucher und Virtual Ticket-Besitzer den Modus ausprobieren können. Eine Beta startet am 12. November.

