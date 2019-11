Overwatch 2 – Nachfolger zu Blizzards Shooter nun auch offiziell angekündigt

Es gab im Vorfeld der Blizzcon einige Leaks, die eine Existenz von Overwatch 2 bestätigten, auf der Blizzcon wurde die Sache dann auch offiziell. Der Nachfolger zu Blizzards Shooter wird mit einigen neuen Features, Spielmodi und überarbeiteter Grafik ausgestattet sein.

PvP, PvE, Skills und mehr in Overwatch 2

Blizzard lässt sich nicht lumpen und füllt den Shooter-Nachfolger bis zum Überquellen mit neuen Inhalten. So bleibt das 6 gegen 6 Grundprinzip natürlich bestehen, mit neuen Helden und neuen Maps. Alle freigeschalteten Inhalte aus dem Vorgänger können übernommen werden. Im klassischen PvP-Modus gibt es einen neuen Kartentyp namens Schub. Hier versuchen die Teams, die Kontrolle über einen Roboter zu erlangen und diesen in die gegnerische Basis zu eskortieren. Zudem soll sich der Mehrspielermodus stetig weiterentwickeln. Doch auch auf die Story soll mehr Fokus gelegt werden. So gibt es nun etliche PvE-Missionen, in denen man in Viererteams einer Story folgt. Ihr könnt eure Helden aufleveln, mit neuen Fähigkeiten versehen und euch etlichen gegnerischen Fraktionen stellen. Wann und in welcher Form der Overwatch-Nachfolger erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Quelle: playoverwatch