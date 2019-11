Overwatch – Karten Katalog soll nächste Woche online gehen

Obwohl die Entwickler von Blizzard gerade erst Overwatch 2 angekündigt haben, scheinen sie das aktuelle Overwatch wirklich nicht zu vergessen. Bereits nächste Woche soll der bunte Teamshooter ein großes Update erhalten, indem unter anderem ein Karten Katalog eingeführt wird, der die Anzahl der spielbaren Maps auf drei pro Modus reduzieren soll.

Mittlerweile besitzt Blizzards hauseigener Shooter ein beachtliches Lineup an Karten und wie wir an diesem Wochenende, im Rahmen der Blizzard erfahren haben, werden mit Overwatch 2 noch einige hinzu kommen. Und obwohl viele Maps und viel Abwechslung für die breite Masse der Spielerschaft klasse sind, so kompliziert gestaltet sich die Kartenvielfalt im kompetitiven Spielmodus. Genau dort möchte Blizzard ansetzten und ein “Kern-Set” an Karten für kompetitive Spieler einführen. Gegenüber dem Online Magazin VG247 äußerte sich Game Director Jeff Kaplan diesbezüglich wie folgt:

The next competitive season will feature a map pool and it’s only going to be 12 maps, which is still a lot. It allows us to curate the maps, which means we can listen to community feedback.