Anthem – Neues Live Event angekündigt

Passend zum Start der kalten Jahreszeit hat Publisher Electronic Arts ein neues Live-Event für den Action-Titel Anthem angekündigt.

Eisflut Event bald verfügbar

Ganz wie der Name bereits vermuten lässt, entlässt euch das Eisflut Event in die kalten Gefilde der festlichen Jahreszeit. So sollt ihr ab sofort auf den Karten zugefrorene Seen sowie schneebedeckte Dschungel-Umgebungen bewundern können. Dabei kommen speziell auf den Maps “Minen der Tyrannin” und “Herz des Zorns” einzigartige Winter-Belohnungen sowie Inversionen und spezielle Punktemultiplikatoren zum Einsatz. Auch im freien Spiel warten interessante neue Aktivitäten auf euch. Hier könnt ihr in Freelancer-Zeitrennen einsteigen sowie euch auf einige Auseinandersetzungen mit Gesetzlosen freuen. Zudem ist die HUB-Welt Fort Tarsis sehr weihnachtlich dekoriert.

Das Eisflut Event stand in einem ersten Test bereits am Wochenende für PC-Spieler zur Verfügung.

Quelle: PlayFront