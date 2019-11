The Witcher – Wie viele Staffeln der Serie sind geplant?

Am 20. Dezember startet die neue Serie über den Hexer Geralt von Riva endlich auf Netflix. Während endlich das Startdatum für die erste Staffel der Serie bekannt gegeben wurde, scheinen die Macher hinter dem Projekt bereits erste Pläne für die Zukunft von The Witcher auf Netflix zu machen.

Sollen weitere Staffeln für The Witcher folgen ?

So meldete sich unlängst Showrunner Lauren Hissrich gegenüber dem SFX Magazine zu der Zukunft der Netflix-Serie zur Wort. Auch wenn die erste Staffel noch nicht offiziell angelaufen ist, macht sich das Team bereits konkreter Gedanken zu den darauffolgenden Staffeln. Demnach plant man derzeit mit ungefähr 7 Staffeln, die die Geschichte um den Hexer fortführen sollen. Hissrich führt dabei aus, dass es wichtig sei sich schon konkreter Gedanken über den Fortlauf der Story zu machen. In ihren Augen wäre es ein fataler Fehler lediglich eine einzige Staffel aufzubauen, aber den möglichen Wachstum und die zukünftige Entwicklung der Charaktere außer Acht zu lassen. So hat man sich bereits auf eine Fortsetzung der Netflix-Serie konzentriert. Dabei dreht sich alles um die Frage: Wie kann eine Story Zuschauer über Jahre hinweg an sich binden ? Die Netflix-Serie The Witcher steht ab dem 20. Dezember auf der Streaming-Plattform zur Verfügung.

Quelle: PCGamesN