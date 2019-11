Death Stranding – Launch-Event angekündigt

Passend zum Release von Hideo Kojimas neuestem Projekt Death Stranding, kündigte man nun an ein besonderes Event anlässlich der Veröffentlichung des bizarren Abenteuers zu veranstalten.

Event zum Release von Death Stranding

Moderiert wird das Launch-Event von niemand geringerem als Geoff Keighley. Dieser ist bekanntlich ebenfalls als NPC im abenteuerlichen Spiel vertreten. Das Countdown-Event kann Live über einen Livestream am Donnerstag, den 7. November, verfolgt werden. Um 16 Uhr deutscher Zeit startet der Livestream. Hierbei erwarten euch nicht nur neue Einblicke ins Spiel auch diverse Gäste werden zugegen sein. Darunter befinden sich ebenfalls populäre Schauspieler, die eine Rolle in Death Stranding erhalten haben. Das Projekt aus dem Hause Kojima Productions und Sony erscheint offiziell am 8. November 2019 zeitexklusiv für PlayStation 4. Ein Release zu einem späteren Zeitpunkt ist ebenfalls für den PC eingeplant.

Quelle: PlayStation via Twitter