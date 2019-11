Games with Gold – Das sind die Spiele im November 2019

Der Gruselmonat Oktober ist vorbei, die Kürbisse werden weggepackt und der November steht vor der Tür. Für Xbox heißt das natürlich auch neue Spiele im Games with Gold-Aboservice. Große Highlights sollten jedoch nicht erwartet werden.

Xbox Games with Gold tritt im November etwas kürzer

Unter der Ankündigung wird von Fans bereits bekrittelt, welche Titel es in das diesmonatige Line-Up geschafft haben. Vom 1. bis zum 30. November geht es für Xbox One-Besitzer in Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter um Detektivarbeit mit dem wohl bekanntesten Detektiv der Welt. Vom 16. November bis zum 15. Dezember könnt ihr in The Last Station ein paar Pixelzombies abballern. Für die Xbox 360 und per Abwärtskompatibilität auch für die One gibt es vom 1. bis zum 15. November den Weltraumshooter Star Wars Jedi Starfighter, vom 16. bis zum 30. November liefert ihr euch in JoyRide Turbo Rennen. Im großen und ganzen mal wieder ein schwacher Monat für Microsofts Aboservice.

