Pokémon Schwert und Schild – Undertale-Entwickler steuert zum Soundtrack bei

Es gibt Nachrichten um Pokémon Schwert und Schild, die scheinen auf den ersten Blick vielleicht nicht so interessant, nennenswert sind sie jedoch trotzdem. So zum Beispiel die Tatsache, dass Undertale-Entwickler Toby Fox einen Track zum Soundtrack beigesteuert hat.

Bekannterweise arbeitete Fox ja bereits am kürzlich veröffentlichten Little Town Hero von Pokémon-Entwickler GameFreak. Dort scheint er gute Arbeit geleistet zu haben, denn wie er nun auf Twitter verlauten ließ, befindet sich auch ein Track von ihm in den kommenden neuen Pokémon-Spielen. Auf was für eine Art Track wir uns freuen können, wurde noch nicht verraten.

Hey, I'm finally allowed to announce this: I was asked to compose a track for Pokémon Sword & Shield! It's a huge honor to be asked to be part of something like this. I hope you enjoy hearing it when the game comes out! pic.twitter.com/VmroEgJWqI

