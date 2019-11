EGX Berlin 2020 – Termin offiziell bestätigt

Die EGX Berlin 2019 hat noch nicht mal richtig gestartet, da wurde auch schon der Termin für 2020 veröffentlicht. Ob das so beabsichtigt war, wissen wir nicht.

EGX Berlin 2020 etwas früher

Über Instagram wurde nun verkündet, dass die EGX in 2020 vom 20.10 bis 1.11 stattfinden wird. Auf einem Instragram-Post des EGX-Kanals, wurde ein Gewinnspiel gestartet, bei dem man zwei Karten für die Messe im nächsten Jahr gewinnen kann. Auf der Website des Veranstalters, ist von dem Datum bisher nichts zu finden. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nur ein Foto von euch und eurem favourite Cosplayer machen, dieses auf Instagram posten, dem Account folgen, verlinken und mit dem Hashtag #egxberlingewinnspiel versehen. Also eigentlich ganz einfach, jedoch habt ihr nur bis zum 3.11.19 um 18:00 Uhr Zeit. Aber das Datum nun beabsichtigt veröffentlicht wurde, können wir nicht sagen, sind aber froh, dass das Event auch im nächsten Jahr wieder stattfindet. Kann man euch auf der diesjährigen EGX erwarten? Auf was freut ihr euch am meisten? Mehr Infos zur EGX Berlin 2019 könnt ihr hier finden.

https://www.instagram.com/p/B4UUup1Ilaq/

Quelle: EGX Berlin via Instagram