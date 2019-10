Horizon Zero Dawn – Kommt ein VR-Ableger?

Bereits seit einiger Zeit machen Gerüchte die Runde, dass an einem Nachfolger zum PlayStation 4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn gewerkelt wird. Nun gibt Insider Callum Hurley einen Hinweis auf einen möglichen Ableger zum Action-Titel.

Horizon Zero Dawn im Virtual Reality-Gewand

In dem Tweet selbst berichtet Hurley davon, dass er auf ein neues Virtual-Reality-Projekt aus dem Hause Sony London Studio aufmerksam wurde. Wir erinnern uns der Entwickler hat zuletzt an dem sehr ambitionierten VR-Titel Blood & Truth gewerkelt. Laut den Informationen die Hurley erhalten hat, soll eine Ankündigung bereits in Kürze stattfinden. In diesem Zusammenhang nutzte dieser einen interessanten Wortlaut: “and an announcement could be on the Horizon…”. Viele Fans interpretieren dies als möglichen Hinweis auf einen VR-Ableger im Horizon Zero Dawn-Universum. Dabei handelt es sich derzeit allerdings nur um Spekulationen, die weiterhin mit Vorsicht zu genießen sind. In seinem Tweet erklärt Hurley ebenfalls, dass er noch nicht wisse, ob der ominöse Titel letztendlich für die PlayStation 4, die PlayStation 5 oder sogar beiden Plattformen erscheinen wird.

Was recently made aware of a very exciting new PlayStation VR game coming out of London Studio. Not sure whether it'll be for PS4, PS5 or both, but it's really exciting, and an announcement could be on the Horizon… — SpookyCallum (@MultiCallum) October 22, 2019

