Call of Juarez: Gunslinger – Switch-Portierung bestätigt

Der Shooter Call of Juarez: Gunslinger soll noch in diesem Jahr sein Debüt auf einer Nintendo Heimkonsole zelebrieren. Mit der Portierung für die Nintendo Switch hat der Action-Titel ebenfalls einige interessante Features spendiert bekommen.

Call of Juarez: Gunslinger im Dezember für die Nintendo Switch

Das Western-Epos hat von Entwickler Techland bereits ein offizielles Releasedatum spendiert bekommen. Demnach könnt ihr euch den Shooter ab dem 10. Dezember 2019 auf der Hybrid-Konsole sichern. Der Titel selbst soll dann mit einem Preis von 19,99 Euro im eShop zu erwerben sein. Neben den bereits bekannten Spielelementen wird die Portierung ebenfalls auf einige Features der Nintendo Switch zurückgreifen. So wird unter anderem die Bewegungssteuerung der Joy-Cons unterstützt. Zusätzlich soll ebenfalls der HD-Rumble der Controller zum Einsatz kommen. Call of Juarez: Gunslinger erschien ursprünglich 2013 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 und entführte euch in die aufregenden Abenteuers des Wilden Westens.

Quelle: Eurogamer