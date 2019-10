Kingdom Hearts – Stellenanzeigen deuten auf nächstes Projekt hin

Publisher Square Enix sucht bereits nach neuen Entwicklern für das nächste Kingdom Hearts.

Entwicklungsarbeiten gestartet?

Square Enix startet in diesen Tagen offenbar bereits mit den Vorbereitungen für das nächste große Kingdom-Hearts-Projekt. Das Unternehmen hat nun diverse Jobanzeigen ausgeschrieben und mit Entwicklungsarbeiten beginnen zu können.

Demnach sucht man für das Team in Osaka Verstärkung in Form eines UI Designer, Effect Designer und Technical Artist. Die Stellenausschreibung spricht dabei konkret von einem “HD Development of the Kingdom Hearts series.“

Selbverständlich ist davon auszugehen, dass die Arbeiten noch in den Kinderschuhen stecken und eine offizielle Ankündigung lange Zeit auf sich warten lassen wird. Dennoch dürfte dies für Fans der Reihe sicherlich eine gute Nachricht sein.

Quelle: Square Enix