Monster Hunter World: Iceborne – PC Release Datum veröffentlicht

Die heiß erwartete, fröstelige Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne wird am 09. Januar 2020 über Steam für den PC erscheinen. Zusammen mit dem Release Datum haben die Entwickler von Capcom auch gleich noch einen neuen Trailer rausgehauen, der die neuen Features des DLC’s vorstellt.

Verschneite Jagd im Januar

Anfang September durften kälteresistente Monster Jäger bereits auf PlayStation 4 und Xbox One die verschneiten Areale der Iceborne Erweiterung erkunden, während sich PC Spieler noch gedulden mussten. Und das ohne genau zu wissen wann es für sie los geht. Jetzt aber haben wir Gewissheit: Monster Hunter World: Iceborne wird Anfang Januar für heimische Rechner verfügbar sein und dabei neben dem eigentlichen Content, auch einige neue Features mitbringen. Darunter fallen das High Resolution Texture Paket, 4K Option, Ultra-Wide Screen und DirectX 12 Unterstützung und verbesserte Maus und Tastatur Steuerung. Hinzu kommen noch bestimmte Ingame Goodies für Vorbesteller und Käufer der Digital Deluxe Edition. Erstere erhalten Zugang zum Yukumo Rüstungs Set, Zweitere die Silver Knight Rüstung, Gesten, Sticker, Gesichtsbemalungen und Dekor für das virtuelle Heim.

Alle anderen erhalten zu Release am 09. Januar das sogenannte Guardian Rüstungs Set, welches insbesondere Jäger Frischlingen den Weg zum Meisterrang erleichtern soll. Ihr seid PC-Spieler, aber noch nicht so wirklich sicher was euch in dem DLC erwartet? Nun, auf der diesjährigen gamescom hatten wir von NAT-Games einen ausgiebigen Blick auf die Erweiterung von Monster Hunter World werfen können und waren schlichtweg begeistert:

Capcom definiert mit Iceborn die Standards eines DLCs neu. In dieser Erweiterung wird so viel neuer Inhalt geboten, dass Spieler ganz auf ihre Kosten kommen werden. Davon könnten sich viele andere Entwicklerstudios eine dicke Scheibe von abschneiden. Die Eis- und Schneewelten sehen einfach nur zauberhaft aus, auch die Monster integrieren sich gut in diese Welt. Lediglich die schon nur nebenbei spielende Hauptgeschichte wird auch hier keine neuen Maßstäbe setzen.

Monster Hunter: Iceborne erscheint am 09. Januar 2020 für den PC.

