EGX Berlin – Sonys Line-up bestätigt

Die EGX in Berlin steht bereits in den Startlöchern, neben zahlreichen Indie-Titeln und das populäre Blockbuster-Projekt Cyberpunk 2077 wird auch Sony auf der Gaming-Messe vertreten sein. Der japanische Konzern gab nun das eigene Line-up bekannt.

Sony auf der EGX Berlin 2019

Sony bietet auf dem Gaming-Event zwei, größere Besucher-Bereiche an. Zum einen können Spiele hier den hauseigenen Streaming-Dienst PlayStation Now detaillierter ausprobieren. Zum anderen wird es in Berlin auch die PS4 Tournaments-Area geben, die Besucher zu sogenannten “Instant Battles” einlädt. Diese Schnell-Spiele könnt ihr in folgenden Disziplinen ablegen:

Call of Duty: Modern Warfare

FIFA 20

Rocket League

Street Fighter V

Tekken 7

Mortal Kombat 11

Weiterhin wird es ebenfalls möglich sein euch von erfolgreichen E-Sportlern in drei vorgegebenen Spielen coachen zu lassen. Dazu gehören FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare und Rocket League. Die EGX in Berlin kann vom 1. bis zum 3. November besucht werden.

Quelle: Play Experience