Star Wars Jedi: Fallen Order – Nemesis-System integriert

Die Redakteure hinter der Website AusGamers haben bereits einen ersten Blick auf das kommende Projekt von Respawn Entertainment werfen dürfen. In ihrem aktuellen Hands-on-Bericht wird dabei von einem interessanten Nemesis-System gesprochen.

Star Wars Jedi: Fallen Order mit System aus Mittelerde: Mordors Schatten

Ähnlich wie das populäre Nemesis-System aus dem Warner Bros.-Blockbuster Mittelerde: Mordors Schatten soll das Sci-Fi-Action-Adventure ebenfalls auf ein ausgeklügeltes Verfahren zurückgreifen, welches die Beziehung zu den eigenen Feinden konkreter darstellt. So freuen sich eure Gegner nach einem Sieg ähnlich wie im Action-Adventure aus dem Hause Monolith. Zudem soll der Gegner bei einer Niederlage eurerseits auf der Karte markiert werden. Erfahrungspunkt, die ihr vor eurer Niederlage nicht eingesetzt habt, werden in diesem Fall übrigens an den Gegner abgetreten. Wollt ihr eure Erfahrungspunkte zurück, müsst ihr in dem danach folgenden Match gewinnen. Verliert ihr erneut, sind die Erfahrungspunkte allerdings auch für immer verloren. Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November 2019.

Quelle: game.dna