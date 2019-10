The Outer Worlds – Sieht sich als geistiger Nachfolger zu Fallout: New Vegas

The Outer Worlds hat unumstreitbar viele Parallelen zu Fallout: New Vegas. Nun bestätigen auch die Entwickler eine gewisse Ähnlichkeit zum Kult-Titel.

In Anlehnung an Fallout: New Vegas

Wie Obsidian’s Senior Designer Brian Heins nun in einem Interview bekannt gab, sei The Outer Worlds tatsächlich als eine Art Fallout: New Vegas 2 anzusehen. Ihm zufolge sei es schon alleine desswegen ein geistiger Nachfolger, weil die ursprünglichen Entwickler Tim Cain und Leonard Boyarsky einmal mehr für das RPG verantwortlich waren und viele Ideen aus dem Vorgänger haben einfließen lassen.

The Outer Worlds ist für uns ein geistiger Nachfolger von Fallout New Vegas, und Tim Cain und Leonard Boyarsky, die Macher des Fallout-Franchise, wieder zusammen zu bringen, ist eine hervorragende Gelegenheit. Sie machen eine brandneue IP für uns hier bei Obsidian und sie haben den allgemeinen Ton der Welt geschaffen, diese Art von dunkler, absurder Welt, die wir geschaffen haben, in der Unternehmen alles regieren.

Heins zufolge sei das Gameplay zudem sehr vielfältig und würde vor allem Fallout-Fans erfreuen.

Quelle: Obsidian Entertainment